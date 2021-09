Am Sonntag ist Bundestagswahl. Der Ausgang ist dabei laut Umfragen der letzten Tage völlig offen. hr-Reporter Franco Foraci hat sich in Frankfurt bei Wahlamt und Bürgern umgehört. Außerdem im Gespräch: Ute Wellstein, Leiterin des Landtagsstudios in Wiesbaden, über die Wahlsendungen des Hessischen Rundfunks am Wahltag.