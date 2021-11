Darmstadt 98-Hymne in Gebärdensprache

Die Hymne des Lieblingsvereins und Fangesänge gehören zum Fußballerlebnis im Stadion dazu. Nur, wer gehörlos ist, kann diesen Moment nicht so erleben. Der SV Darmstadt 98 will genau diese Menschen nicht ausschließen und hat jetzt seine Hymne in Gebärdensprache übersetzt.