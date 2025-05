Was als Sicherheitsmaßnahme begann, endet in einem absurden Ergebnis: Anwohner in Bensheim wollten mit einer Petition den Fußgängerüberweg an der B3 sicherer machen – durch die Versetzung eines Ortsschilds. Die Politik reagiert überraschend schnell - und heraus kam ein Schildbürgerstreich.