Rund um die Uhr einkaufen – im Supermarkt ohne Personal. Das ging bis Anfang des Jahres in den Teo-Märkten des Unternehmens Tegut aus Fulda. Doch das untersagte der Hessische Verwaltungsgerichtshof. Am Montag wurde in Wiesbaden beraten, das Ladenöffnungsgesetz zu ändern.