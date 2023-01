Kein Strom, keine Heizung und das bei fast -20 Grad. In zerstörten Häusern kämpfen die Menschen in Charkiw in der Ukraine jetzt auch noch gegen die Kälte. In Oberursel (Hochtaunus) wurde deshalb eine Decken-Spendenaktion ins Leben gerufen, um ein bisschen Wärme in die Ukraine zu schicken.