Die Luftverkehrswirtschaft will erreichen, dass der Luftverkehr so schnell wie möglich wieder Vor-Corona-Niveau erreicht - und dann weiter wächst. Viele Bürgerinitiativen wollen das angesichts des Klimawandels und der Belastung durch Fluglärm verhindern: Sie demonstrierten am Samstag am Frankfurter Flughafen.