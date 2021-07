Wissen was los ist in Deutschland - bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht das sozusagen in der Jobbeschreibung. Da Wissen erwerben aber nicht nur vom Schreibtisch im Schloss Bellevue in Berlin aus geht, hat Steinmeier eine Wanderung gemacht - auch im ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet zwischen Thüringen und Hessen.