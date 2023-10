Beim jüdischen Fußballverein Makkabi in Frankfurt spielen Juden und Muslime gemeinsam. Die Spieler der C-Jugend etwa kämpfen ganz normal um Punkte. Aber so normal ist das nicht - denn nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist das Verhältnis von Juden und Muslimen derzeit angespannt wie lange nicht mehr. Anders als zeitweise in Berlin wurde der Spielbetrieb in Hessen allerdings nicht gestoppt.