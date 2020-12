Alljährlich wird am 5. Dezember der Tag des Ehrenamtes begangen. Allein in Hessen gibt es etwa zwei Millionen Freiwillige, die in den verschiedensten Bereichen ihre Mitmenschen unterstützen. Im Corona-Jahr ist das Engagement der Bürgerinnen und Bürger wertvoller denn je. Für die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht auf dem Feldberg ist die Zahl der Einsätze durch Corona gestiegen, weil immer mehr Menschen die Naherholungsgebiete vor der Haustür nutzen.