Der Kampf gegen die Pandemie in Offenbach

Offenbach ist die Stadt in Deutschland mit den meisten Zuwanderern und eine der ärmsten Städte in Deutschland. Es gibt keine Untersuchung darüber, wie sich das Virus dort verbreitet. Wie ist der Alltag einiger Offenbacher - und mit welchen Problemen haben sie in der Pandemie zu kämpfen?