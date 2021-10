"Der Tag in meinem Leben" - Hilfe für Ruanda

Denise Uwimana-Reinhardt hat den grausamen Völkermord in Ruanda 1994 überlebt. Damals gehörte sie zu den verfolgten Tutsi. Heute lebt sie in Kassel. Mit einem Verein hilft sie jetzt Menschen in Ruanda, die Traumata des Völkermords zu überwinden.