Kennen Sie Calisthenics? Die Trendsportart ist aus New York bekannt, den sozialen Netzwerken und vielleicht sogar aus dem Park in Ihrer Nachbarschaft. Denn die Kraftsportart wird draußen ausgeübt – an einfachen Geräten wie der Klimmzugstange. Bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt war trotzdem viel zu sehen. Einfach waren die Übungen sicher nicht.