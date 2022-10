Es gibt immer weniger Streuobstwiesen in Hessen. Und die, die es gibt, werden oft vernachlässigt. Doch in den letzten Jahren haben es sich immer mehr Menschen zur Aufgabe gemacht, sie ist zu retten. Darum dreht sich unser Themenschwerpunkt in dieser Woche. Wir haben hessische Streuobstwiesenretter durch das Apfeljahr 2022 begleitet: Diesmal fünf Freunde um die 30, die sich dem Stöffsche verschrieben haben.