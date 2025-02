Diskussion über Smartphoneverbot an Schulen

Smartphones können im Unterricht helfen – aber auch sehr störend oder ablenkend sein. In einigen europäischen Ländern gibt es deshalb schon ein Smartphoneverbot an Schulen. Auch hier wird darüber diskutiert. Kultusminister Armin Schwarz (CDU) informierte deshalb an einer Schule über das Thema.