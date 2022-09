Documenta fifteen - Was bleibt?

Am Sonntag endete die documenta fifteen. Es war mit Abstand die Documenta, über die am meisten gestritten wurde. Es gab Kunstwerke die antisemitisch waren, die Generaldirektorin trat zurück. Und doch ermöglichte diese documenta, einen anderen Blick auf unsere westliche Gesellschaft. Vergessen wird diese Ausstellung so schnell niemand