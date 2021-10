In Wölf, unserem Dollen Dorf bei Eiterfeld am Rand der Rhön, leben 250 Menschen. "Hier Jungs, hier! Wir sind wer!" gilt für sie und all jene, die in Wölf was bewegen. Zum Beispiel der SVW - dem Verein mit deutlich mehr Mitgliedern, als Wölf Bewohner hat. Und das ist nur ein Beleg dafür, dass es sich hier doll lebt.