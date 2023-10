Drei neue Sterne in der "Mall of Fame"

Ein Hauch von Hollywood in Kassel – seit Juni gibt es dort die "Mall of Fame". Am Donnerstagabend haben drei weitere lokale Berühmtheiten ihre Sterne bekommen. Der Oscar-prämierte Trickfilmregisseur Thomas Stellmach, Schauspielerin Sabine Wackernagel und die Mutter des Grundgesetzes Elisabeth Selbert.