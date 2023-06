E-Bike-Treffen in Ahnatal

Immer mehr E-Bikes sind auf Hessens Straßen und Radwegen unterwegs. In Ahnatal (Kassel) hat am Sonntag eines der größten E-Bike-Treffen in Hessen stattgefunden. Mehr als 130 Radbegeisterte haben sich zum gemeinsamen Fahren getroffen und dabei auch Geld für einen guten Zweck gesammelt.