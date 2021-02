Eisschwimmer – Trainieren in eisiger Kälte

Während viele auf wärmere Temperaturen hoffen ist ein Mann aus Pohlheim bei Gießen in seinem Element: Stefan Jung ist Eisschwimmer und kommt erst so richtig in Fahrt, wenn um ihn herum die Eisschollen vorbeitreiben. Genau jetzt hat er die besten Trainingsbedingungen.