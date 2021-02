Eisschwimmer – Trainieren in eisiger Kälte

Während viele auf wärmere Temperaturen hoffen, ist ein Mann aus Pohlheim bei Gießen in seinem Element. Stefan Jung ist Eisschwimmer und kommt erst so richtig in Fahrt, wenn um ihn herum die Eisschollen vorbeitreiben. Genau jetzt hat er die besten Trainingsbedingungen.