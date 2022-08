Mitfiebern im Waldstation in Frankfurt am Sonntagabend beim EM-Finale der Frauen.120 Minuten Kampfgeist und Leidenschaft aus London bis nach Hessen. Für den Sieg hat es leider nicht gereicht. Aber die Mannschaft begeisterte das Turnier über Fans und Fernsehzuschauer. Am Montag wurde sie auf dem Frankfurter Römer von vielen Fans empfangen.