"Energiegeld" in Kassel?

Einen Heizkostenzuschuss würden zurzeit viele Menschen in Deutschland begrüßen. Wenn es nach Kassels Oberbürgermeister ginge, sollte jeder Bürger mit Hauptwohnsitz in seiner Stadt "Energiegeld" erhalten. Darüber soll am Montag die Stadtverordnetenversammlung abstimmen.