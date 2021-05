Die Erdbeerkönigin Lena I. hat am Dienstag auf einem Hof in Geisenheim offiziell die Erdbeersaison eingeläutet. In Hessen wurden im vergangenen Jahr auf knapp 1.150 Hektar Erdbeeren angebaut. Zwei Drittel der hessischen Erdbeerfelder liegen in Südhessen.