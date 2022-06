Eröffnung der documenta in Kassel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Samstag die documenta fifteen in Kassel eröffnet. 14 Kollektive, Organisationen und Institutionen sowie 54 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke auf der neben der Biennale in Venedig weltweit bedeutsamsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst.