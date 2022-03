Wohin mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in Hessen ankommen? Viele von ihnen kommen erst einmal in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen an. Wie es mit der Verteilung der Geflüchteten weiter geht, ist auch Thema auf der Ministerpräsidentinnen- und Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag in Berlin.