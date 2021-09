Erste Hilfe – so geht’s!

Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, Notruf absetzen - wissen Sie noch, was Sie genau machen müssten, wenn jemand einen schweren Unfall hatte? Zum Internationalen Erste-Hilfe-Tag schauen wir uns an, was jeder eigentlich im Schlaf beherrschen müsste.