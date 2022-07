Erste Hilfe leisten, aber niemand weiß, was zu tun ist? Etwa 10.000 Leben pro Jahr könnten laut dem Deutschen Rat für Wiederbelebung gerettet werden, wenn bei einem Herz-Stillstand sofort mit einer Herz-Druck-Massage begonnen würde. Die hessenschau hat sich umgehört, was Menschen in Hessen über Erste Hilfe wissen.