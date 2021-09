Es ist wie so oft im Fußball bei großen Spielen: Die Wahl wurde mit Spannung erwartet, am Ende steht – zumindest bislang - aber langweiliges Unentschieden. CDU und SPD sind mehr oder weniger gleich auf. Der Unterschied zum Fußball: Am Ende wird einer vorne liegen, vielleicht nur mit ein paar Stimmen.