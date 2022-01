Promifaktor in Marburg: Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen ist jetzt Honorarprofessor an der Uni dort. Er hält im Fachbereich Medizin Lehrveranstaltungen ab. Seine Antrittsvorlesung hat den Titel: "Warum Worte Medizin sind" und fand am Dienstag statt.