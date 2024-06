Heute in einer Woche ist Europawahl und wir stellen ihnen einige Spitzenkandidaten vor, die in das Europaparlament wollen oder es teilweise schon sind. So wie Christine Anderson von der AfD. Die Osthessin tritt auch diesmal wieder an, für weitere fünf Jahre und wir wollten wissen: wofür steht Christine Anderson und womit ist sie in den vergangenen Jahren aufgefallen?