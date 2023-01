Eintracht Frankfurt steht richtig gut da. Platz 4 in der Bundesliga, Achtelfinale in der Champions League und im DFB-Pokal es ist schon jetzt eine Traumsaison für Eintracht Frankfurt und es geht noch mehr. Eintracht Frankfurt greift nach den Sternen. Am Samstag startet Eintracht Frankfurt in die Bundesliga Rückrunde mit dem Spiel gegen den FC Schalke 04. Was ist alles drin für Eintracht Frankfurt? Begeistert Eintracht Frankfurt Stürmer Randal Kolo Muani auch weiterhin? Wann verlängert Eintracht Frankfurt Keeper Kevin Trapp seinen Vertrag? Und gibt es wirklich Interessenten für Eintracht Frankfurt Trainer Oliver Glasner?