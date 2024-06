Einige von Deutschlands schönsten Wanderwegen führen durch Hessen. Jedes Jahr sind hunderttausende Geh-Begeisterte auf den Strecken unterwegs. Doch das, was die Extremwanderer in Willingen (Waldeck-Frankenberg) machen, geht deutlich über das normale Maß hinaus. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer fängt es erst ab 50 Kilometern an. Sie gehen im wahrsten Wortsinn bis an ihre Grenzen.