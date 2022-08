Fachkräftemangel – auch ein Problem in Hessen

Rund 540.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen in Deutschland. Vor allem in den Berufen der Sozialarbeit, Erziehung, Pflege, Handwerk und Informationstechnik sind viele Stellen nicht besetzt. Das hat auch hier in Hessen Auswirkungen. Auch ein Schwimmbadebetrieb und eine Bäckerei im Landkreis Kassel sind betroffen.