Hessen ist das einzige Bundesland, das Sportcoaches finanziert. 300 von ihnen kümmern sich landesweit darum, Geflüchtete in Sportvereine und Mannschaften zu integrieren. In Wiesbaden fand am Samstag ein "Fair Play Turnier" statt. Acht Mannschaften mit Geflüchteten traten gegeneinander an – darunter auch ein Team aus dem südhessischen Groß-Zimmern.