Ferienstart am Frankfurter Flughafen

Am ersten Sommerferienwochenende waren rund 200.000 Reisende waren am Frankfurter Flughafen unterwegs. Nach Chaos und langen Wartezeiten im vergangenen Jahr habe man diesmal mit mehr Personal an den Sicherheitskontrollen besser vorgesorgt, hieß es von Fraport.