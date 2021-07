Ferienstart am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen wird es wieder deutlich geschäftiger zugehen als in den vergangenen Wochen: Am Samstag und Sonntag könnten wieder jeweils mehr als 100.000 Passagiere abgefertigt werden. Einen Einblick vor Ort hat hr-Reporter Jakob Schaumann.