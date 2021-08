Fest im Sattel: Pferdezucht in Wallau

Pferde sind in Hessen beliebte Tiere. hr-Reporterin Christiane Rau ist den Vierbeinern auf der Spur und will herausfinden, wie vielseitig die Tiere sind. Heute geht es bei einem Besuch im Fohlenhof in Wallau um die Pferdezucht.