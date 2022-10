Tomatenfische sind Fische, die in der Nähe von Tomaten leben und sie mit ihren Ausscheidungen düngen. Basilikumfische leisten Ähnliches. Aquaponik ist der Fachbegriff für die Kultivierung von Pflanzen, die nicht in der Erde stehen. Und in Frankfurt-Bornheim entsteht gerade so Anlage dafür.