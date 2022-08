Fischerstechen in Seligenstadt

Wer beim Fischerstechen in Seligenstadt (Offenbach) ins Wasser fällt, wird nicht nur nass, sondern verliert auch wertvolle Punkte. „Letzte Helde“ nennt sich der Spaßverwein, der das seltene Schauspiel in Szene gesetzt hat. Auf zwei traditionellen Mainfischer-Booten fahren zwei Besatzungen aufeinander los und versuchen sich mit einer Stange gegenseitig in den Fluss zu stoßen.