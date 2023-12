Förderprogramm – Land verteilt Geld an Galeria Kaufhof-Standorte

Das hessische Wirtschaftsministerium will mit einem Förderprogramm Städte unterstützen, in denen Kaufhäuser von Galeria Kaufhof geschlossen wurden. Anders sieht es in Kassel aus, dort ist das Kaufhaus noch geöffnet – doch die Mitarbeitenden müssen um ihre Zukunft bangen.