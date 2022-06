Über 620 Wasserkraftwerke stehen an Hessens Flüssen und machen rund drei Prozent der erneuerbaren Stromproduktion aus. Die Bundesregierung plant nun, vielen kleinen Wasserkraftwerken die EEG-Förderung in den kommenden Jahren zu streichen. Für die Arbeitsgemeinschaft hessischer Wasserkraftwerke ein Schritt in die falsche Richtung.