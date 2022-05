"Frankfurt Four" nutzt Erdwärme

Das Bauprojekt "Frankfurt Four" will die geplanten Hochhäuser später auch mit Erdwärme heizen. Das heißt: Mit nachhaltiger Energie aus Frankfurts Erdreich, "Geothermie" heißt das im Fachjargon. An der Baustelle auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bank laufen dafür bereits die Vorbereitungen.