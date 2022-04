Es waren Emotionen pur beim Spiel am Freitag in Ravensburg: Die Frankfurter Löwen siegen gegen die Ravensburger Towerstars 2:1 und könnten damit in die Deutsche Eishockey Liga aufsteigen. Um in der nächsten Saison in dieser, der höchsten Liga, zu spielen, fehlt noch die Lizenz - eine Formsache, aber eine, auf der viele Hoffnungen ruhen.