Ein selbstgemaltes Bild gegen Geschenke vom Nikolaus: So lautete der vorweihnachtiliche Deal im hessischen Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis). Am Sonntag hat die Freiwillige Feuerwehr den Kindern eine kleine Überraschung vorbeigebracht, die sich an der Malaktion für die Senioreneinrichtungen beteiligt hatten.