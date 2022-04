An einem Friedensmarsch zum russischen Generalkonsulat in Frankfurt haben sich am Samstag rund 80 Menschen beteiligt. Die Organisatoren der Veranstaltung waren nach eigenen Angaben unter anderem in Deutschland lebende Russinnen und Russen, die gegen den Angriff von Russland auf die Ukraine sind. Die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.