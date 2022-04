Gaskonzern Wintershall Dea hält an Russland-Projekten fest

Der Kasseler Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea will trotz des Ukraine-Kriegs an seinen bestehenden Projekten in Russland festhalten. Die stillgelegte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bedeutete für das Unternehmen einen Milliardenverlust.