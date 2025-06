Heute hätte die in Frankfurt geborene Anne Frank vielleicht ihren sechsundneunzigsten Geburtstag feiern können; wäre sie nicht von den Nazis ermordet worden. Deshalb steht heute, am Anne Frank Tag, das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus im Mittelpunkt. In Schlüchtern hielten Schülerinnen und Schüler Referate an den Orten, die in ihrer Heimatstadt prägend für die Nazizeit waren.