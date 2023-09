Gesundheitskongress in Frankfurt zum Thema KI

Rund 400 Gesundheitsexperten haben am Mittwoch beim 9."eHealth-Kongress" in Frankfurt über Chancen und Risiken des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) in der Gesundheitspolitik diskutiert. Die Digitalisierung soll nach Meinung der Mehrheit der Teilnehmer schneller vorangetrieben werden.