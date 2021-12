Große Anteilnahme am Tod von Antonia Ringborg

Am 22. Dezember ist Antonia Ringborg an einem Hirntumor im Alter von 20 Jahren gestorben. Trotz ihrer schweren Krankheit hatte sie sich unter anderem für Geflüchtete und Corona-Kranke in Indien engagiert. Dafür wurde auch mit der Ehrennadel der Stadt Kassel ausgezeichnet.