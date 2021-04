Wie viele Ostereier muss man eigentlich verstecken, wenn man elf Kinder hat? So wie Katja und André Heimann aus dem mittelhessischen Siegbach-Eisemroth. Sie haben so viele Eier gekauft wie andere im ganzen Jahr. Und am Ostersonntag wurde danach gesucht. Aber nicht nur danach. Und nicht im Garten.